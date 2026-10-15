Hamburg (dpa) – Nach den zuletzt guten Leistungen von Julian Brandt beim niederländischen Traditionsclub Ajax Amsterdam hat der frühere HSV-Profi Rafael van der Vaart seine Kritik abgemildert. «Der ist super. Der ist der beste Spieler von Ajax», sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg bei der Eröffnung eines Kunstrasenplatzes, der von der Johan Cruyff Foundation mitinitiiert worden war.

Van der Vaart hatte vor einigen Wochen Kritik am 48-maligen deutschen Nationalspieler und ehemaligen Dortmunder geübt, der im Sommer in die Niederlande gewechselt war. Dort habe man gesagt, dass Ajax froh sein könne, dass Brandt dort spielt. Aber van der Vaart glaube auch, dass Brandt über das Engagement froh sein könne.

«Ich war auch ein Schönwetter-Fußballer»

«Er ist zwar eine gute Verstärkung, aber wir müssen nicht dankbar sein, dass er bei Ajax spielt. Wenn wir so tief gesunken sind... Brandt muss froh sein», wurde van der Vaart damals von der «Bild» nach Aussagen beim TV-Sender «NOS» zitiert.

Damals merkte van der Vaart zwar an, dass Brandt ein guter Spieler sei, aber sagte auch, dass Brandt «schon ein bisschen ein Schönwetter-Fußballer» sei. «Ich glaube schon. Aber ich war auch ein Schönwetter-Fußballer», sagte van der Vaart in Hamburg. Wenn es kalt geworden wäre, sei es schon ein bisschen schwieriger gewesen, sagte er mit einem Schmunzeln. «Das war eigentlich ein Kompliment, aber nichts Negatives. Der macht das überragend», lobte van der Vaart.

Der gebürtige Bremer Brandt kam bislang in jeder Ligapartie zum Einsatz. Zuletzt gelangen ihm im September in drei Eredivisie-Spielen nacheinander jeweils ein Treffer. Auch in der Qualifikation zur Conference League traf er zweimal.

Mittlerweile arbeitet van der Vaart, der 152 Bundesliga-Partien für den HSV bestritt und dabei 45 Tore erzielte, als Experte in den Niederlanden. Der frühere niederländische Nationalspieler sammelte auch schon Erfahrung an der Seitenlinie: Zuletzt war er vor mehr als drei Jahren Co-Trainer beim dänischen Club Esbjerg, wo er einige Jahre zuvor seine Karriere beendet hatte.