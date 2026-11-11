Erst der Flug in eine iranische Grenzstadt, dann weiter über Land: Irans Fußballer kommen nur auf ungewöhnlichem Weg zu ihren Spielen im Irak. Was hinter der kurzfristigen Änderung steckt.

Teheran (dpa) – Die iranische Fußball-Nationalmannschaft hat nach Angaben aus Teheran wegen neuer US-Sanktionen einen ungewöhnlichen Weg ins Nachbarland Irak nehmen müssen. Ein zuvor genehmigter Flug zu zwei Testspielen in der irakischen Stadt Basra sei der Nationalelf am Dienstag kurzfristig verwehrt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna.

Die Mannschaft von Trainer Amir Ghalenoei musste daraufhin zunächst in die iranische Grenzstadt Abadan fliegen und von dort ihre Reise ins nahe gelegene Basra auf dem Landweg fortsetzen. Am Abend absolvierte das iranische Team sein erstes Training, bevor die Nationalmannschaft am Samstag auf Palästina und am kommenden Dienstag auf den Irak trifft.

Mohsen Motamedkia, Pressesprecher der Nationalelf, machte die USA für den Schritt verantwortlich. Bereits während der Fußball-WM im vergangenen Sommer hätten sie versucht, den Iran zu demütigen und seien damit gescheitert, schrieb er auf X. «Dieses Mal üben sie Druck auf die irakische Regierung aus, damit diese die bereits zuvor erteilte Genehmigung für den Flug von Teheran nach Basra in letzter Minute zurückzieht. Welch vergebliche Hoffnung!»

Neue US-Sanktionen gegen Irans Luftfahrtsektor im September

Im September hatten die USA neue Sanktionen gegen den iranischen Luftfahrtsektor verhängt. US-Finanzminister Scott Bessent drohte Ländern mit dem Ausschluss aus dem US-Dollarsystem, sollten sie iranische Airlines mit Treibstoff versorgen, Landedienste bereitstellen oder Tickets für sie verkaufen. In der Folge wurden viele internationale Verbindungen gestrichen. Teilweise verweigerten Nachbarländer iranischen Airlines auch Überflugrechte.

Konservative iranische Zeitungen kritisierten die Entscheidung ihres Fußballverbandes, die Umstände in Kauf zu nehmen. Vielleicht sei die Teilnahme aus sportlicher Sicht vertretbar, schrieb das Portal Nurnews, das dem Nationalen Sicherheitsrat nahesteht. «Nach der Verhinderung des Direktfluges hätte jedoch auch ein Rückzug aus dem Wettbewerb eine ernsthafte Option auf dem Tisch des Verbandes sein können.»