Joshua Kushner soll eine Schlüsselrolle beim FIFA-Plan spielen, Investoren ins Boot zu holen. Wer ist der Mann? Und was hat er mit Donald Trump zu tun?

New York (dpa) – Joshua Kushner, der eine führende Rolle beim geplanten Deal um die Rechte an FIFA-Fußballturnieren spielen könnte, ist bisher vor allem als milliardenschwerer Investor und Ehemann von Supermodel Karlie Kloss bekannt. Zugleich gehört der 41-Jährige zur erweiterten Familie von Donald Trump: Er ist der Bruder von Jared Kushner, der mit Präsidententochter Ivanka Trump verheiratet ist. Politisch trat Joshua Kushner bisher aber kaum in Erscheinung.

Seine Investmentfirma Thrive Capital gründete Kushner 2009 während eines Studiums an der Harvard Business School. Thrive beteiligt sich mit Geld von Investoren an potenziell aussichtsreichen Unternehmen, die frische Mittel für Wachstum benötigen.

Investments in Instagram, Spotify und OpenAI

Unter den Firmen, in die Kushners Fonds investierte, waren die Foto- und Videoplattform Instagram, das Filmstudio A24, der heutige Musikstreaming-Marktführer Spotify und später der ChatGPT-Entwickler OpenAI. Unter anderem dank dieser Investitionen baute Kushner ein Vermögen auf, das das Magazin «Forbes» aktuell auf 5,2 Milliarden Dollar (4,54 Milliarden Euro) schätzt.

Der Fonds Thrive Eternal, über den bei einem neu zu gründenden Tochterunternehmen der FIFA investiert werden soll, wurde erst im April vorgestellt. Er ist der Ankündigung zufolge für langfristige Investments in traditionsreiche Institutionen gedacht. Damit unterscheidet sich der Eternal-Fonds vom restlichen Thrive-Portfolio, das auf die Tech-Industrie ausgerichtet ist.

Die erste Investition von Thrive Eternal war der Einstieg beim Baseball-Team San Francisco Giants. 2025 wurde zudem über Medienberichte bekannt, dass Kushner einen Anteil von weniger als fünf Prozent am NBA-Basketball-Team Miami Heat erwarb. In Miami haben Kushner und Kloss auch ihren Hauptwohnsitz.