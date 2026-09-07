Sportlich läuft es aktuell rund für Fußball-Nationalspieler Kai Havertz. Nun hat er auch privat einen Grund zur Freude.

London (dpa) – Tore für den FC Arsenal – und nun auch noch Familienzuwachs: Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat sowohl sportlich als auch privat einen Lauf. Wie der 27-Jährige und seine Frau Sophia auf Instagram bekanntgaben, erwartet das Paar sein zweites Kind. «Unsere Chaos-Crew wächst», schrieben beide zu einem Schwarz-Weiß-Familienfoto, auf dem Sophia bei leicht geöffneter Jeans ihren Bauch zeigt und der im März 2025 geborene Sohn auf die Eltern zuläuft.

Havertz und seine Frau sind seit Sommer 2024 verheiratet. Der Offensivspieler wechselte 2020 von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea und steht seit 2023 beim aktuellen englischen Fußball-Meister FC Arsenal unter Vertrag.

Mit den Gunners erreichte er in der vorigen Saison das Finale der Champions League, das die Londoner trotz seines Treffers zum 1:0 in der Verlängerung gegen Paris Saint-Germain verloren. Am vergangenen Wochenende legte Havertz in der Premier League mit seinem zweiten Saisontreffer im dritten Spiel den Grundstein für den 2:1-Sieg gegen Chelsea.