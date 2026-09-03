In den größten europäischen Ligen ist die Transferperiode beendet. Vertragslose Spieler dürfen trotzdem verpflichtet werden. Welche Stars noch zu haben sind.

Leipzig (dpa) – Ein Ballon-d'Or-Gewinner, ein früherer Bayern-Star und Dortmunds verlorener Ziehsohn: Nach dem Ende der Transferperiode in den bedeutendsten europäischen Ligen können dort nur noch vertragslose Spieler verpflichtet werden. In der Liste finden sich äußerst prominente Namen.

Karim Benzema

Vor vier Jahren gewann der Franzose den Ballon d'Or, seit Ende August ist Karim Benzema wieder zu haben. Der 38-Jährige löste seinen Vertrag bei Saudi-Club Al-Hilal nach nur etwa sechs Monaten auf. Ein Karriereende hält sich Benzema offen. Spekuliert wird über eine Rückkehr zu Al-Ittihad, wo seine Zeit in Saudi-Arabien 2023 begonnen hatte.

Jadon Sancho

Gerüchte um eine Rückkehr zum BVB gab es bei Jadon Sancho im Sommer nahezu täglich. Der Fan-Liebling spielte bereits zweimal in Dortmund, lief nur dort zu großer Form auf. Weder bei Chelsea noch bei Manchester United setzte sich der 26-Jährige durch, nun endete sein Vertrag. Mit 18 Millionen Euro Marktwert ist Sancho laut transfermarkt.de der wertvollste Profi ohne Vertrag.

David Alaba

Je zwei Champions-League-Siege mit Bayern München und Real Madrid, zehn deutsche Meisterschaften, zwei in Spanien – und doch ist David Alaba noch auf Vereinssuche. Der 34-Jährige war in der jüngeren Vergangenheit durch schwere Knieverletzungen zurückgeworfen worden, sein auslaufender Vertrag in Madrid wurde nicht verlängert. Bei der WM stand der Verteidiger dennoch in allen vier Spielen Österreichs als Kapitän auf dem Platz. Gerüchte gibt es aktuell über einen Wechsel in die MLS.

Paul Pogba

«Paul Pogba zu Fortuna Sittard»: Eine Falschmeldung sorgte zuletzt für Verwirrung und Schmunzler. Dass nicht einmal der niederländische Provinzclub eine Option für den Weltmeister von 2018 sein könnte, spricht nicht für eine Fortsetzung der Karriere. Nach Ablauf seiner Dopingsperre kam der 33-Jährige bei der AS Monaco unter. Doch nach nur 115 Minuten Einsatzzeit und zahlreichen Verletzungen wurde der Vertrag nach nur einem Jahr wieder aufgelöst.

Diogo Leite

Kein großer Name, aber laut der Website Transfermarkt ist Diogo Leite der zweitwertvollste Profi ohne Arbeitgeber nach Sancho. Auf zwölf Millionen Euro wird der Wert des Ex-Unioners taxiert, der seinen Vertrag beim Berliner Fußball-Bundesligisten auslaufen ließ. Offenbar in der Hoffnung auf ein größeres Salär. An Angeboten mangelte es offenbar nicht, es wurde von Offerten aus Saudi-Arabien, Spanien, Italien, Brasilien und Mexiko berichtet. In der gewünschten Gehaltsstufe sahen die Clubs den Portugiesen aber offenbar nicht. Die Suche geht weiter.