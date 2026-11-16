Arsène Wenger galt als Favorit der europäischen FIFA-Kritiker – doch nun soll Frankreichs Verbandschef Philippe Diallo Gianni Infantino herausfordern. Warum fiel die Wahl auf ihn?

Zürich/Nyon (dpa) - Nicht David Beckham, nicht Arsène Wenger, sondern Philippe Diallo. Kurz vor Ende der Bewerbungsfrist stellen die Kritiker von FIFA-Präsident Gianni Infantino einen Überraschungskandidaten als Herausforderer auf. Statt des in der mühsamen Kandidatensuche als Super-Fußball-Promi gehandelten englischen Ex-Stars und des einstigen französischen Erfolgstrainers soll nun der bislang nur Insidern bekannte französische Verbandschef den in Europa umstrittenen Weltverbandsboss bei der FIFA-Präsidentenwahl am 18. März 2027 stürzen.

«Bei einer heutigen Sitzung unter dem Vorsitz von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin haben die im UEFA-Exekutivkomitee vertretenen Nationalverbände Philippe Diallo, den Präsidenten des französischen Fußballverbands (FFF), aufgefordert, bei der FIFA-Präsidentschaftswahl im März 2027 zu kandidieren», teilte die UEFA mit. «Sie sicherten ihm einstimmig ihre volle Unterstützung zu.» Diallo nahm die Einladung zur Kandidatur an. Diese soll morgen auf der Sitzung des FFF-Exekutivkomitees offiziell bestätigt werden.

Unterstützung auch vom DFB sicher

Mit der Kandidatur des 63 Jahre alten Juristen Diallo für die Wahl Mitte März beim FIFA-Kongress im marokkanischen Rabat bekommen die europäischen Kritiker um DFB-Präsident Bernd Neuendorf und UEFA-Boss Aleksandar Ceferin doch noch einen Kandidaten, um die Vorherrschaft von Infantino möglicherweise beenden zu können.

Lang genug hatte die im August angekündigte Suche gedauert. Aus dem internen Zirkel der Kritiker wollte sich nämlich keiner dem Machtkampf stellen. Nicht UEFA-Boss Ceferin, nicht der Chef der nord- und mittelamerikanischen Konföderation, Victor Montagliani, und auch nicht Norwegens kritische Funktionärin Lise Klaveness. Das Risiko einer Niederlage, die eine Karriere auch beenden kann, ist groß.

Diallo geht dieses Risiko ein. Im Land des zweifachen Weltmeisters hat er eine klassische Funktionärskarriere gemacht. Zuletzt posierte der Franzose an der Seite vom neuen Nationaltrainer Zinédine Zidane.

Frist läuft am 18. November ab

Der 18. November ist der Stichtag für eine Kandidatur um den Führungsposten im Weltfußball. Außer Infantino, der trotz massiver Kritik für eine vierte Amtszeit gewählt werden will, hat bislang nur der Japaner Kozo Tashima, der dem FIFA-Council angehört, seine Bewerbung eingereicht. Ihm werden aber keine realistischen Wahlchancen eingeräumt.

Laut UEFA verfüge Diallo «über umfassende Erfahrung auf allen Ebenen des Fußballs: Er stand an der Spitze der Organisation, die die französischen Profivereine vertritt, gehörte dem Vorstand der französischen Profiliga sowie Streitbeilegungsgremien der FIFA an und wurde 2023 Präsident der FFF und Mitglied des UEFA-Exekutivkomitees.»

Harter Wahlkampf steht bevor

Aktuell hat Infantino noch eine breite Machtbasis in Südamerika, Afrika und Asien, die ihn zum Favoriten macht. Will er kein europäischer Alibi-Kandidat sein, muss Diallo im Wahlkampf Eindruck machen - und Versprechungen.

Zuletzt war Wenger als Top-Kandidat der Europäer gehandelt worden. Doch den langjährigen Erfolgstrainer des FC Arsenal, der seit 2019 als Fußball-Entwickler viele FIFA-Projekte unter anderem zu Regelfragen entscheidend vorangetrieben hatte, zweifelte laut Medienberichten angeblich an seinen Chancen auf Erfolg gegen den Amtsinhaber.

Im Gegensatz zu den europäischen Top-Funktionären hatte sich Wenger bislang auch nicht maßgeblich von Infantino distanziert, obgleich er dessen Vorhaben, die WM-Rechte zu privatisieren, auch missbilligte und eine Abkehr eingefordert hatte. «Ich war an diesem Plan nicht beteiligt und habe erst aus der Presse von diesem Vorhaben erfahren», sagte Wenger.