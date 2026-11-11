Nach der Trennung von Thomas Müller und seiner Ehefrau Lisa postet der Fußballer nun ein romantisches Bild. Auch sein Kommentar zur gesamten Bilderreihe könnte ein Hinweis sein.

Vancouver (dpa) – Der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Müller hat mit einem Foto bei Instagram Spekulationen über eine neue Beziehung nach der Trennung von seiner Ehefrau Lisa ausgelöst. Auf dem Foto hat Müller eine Frau, deren Gesicht nicht zu erkennen ist, mit seinen Armen umschlungen. Das Bild gehört zu einer Bilderleiste mit Fotos zu anderen Themen, auf einem ist Müller mit Mats Hummels zu sehen, seinem Weltmeister-Kollegen von 2014. Dazu schrieb er: «Big smile» (großes Lächeln).

Müller spielt seit dem Sommer 2025 in Kanada für die Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen Profiliga MLS. Der 37 Jahre alte Offensivspieler war zuvor lange beim FC Bayern München aktiv, beim deutschen Rekordmeister erwarb er sich den Status einer Vereins-Ikone.

Nach monatelangen Spekulationen über die Beziehung zu seiner Ehefrau Lisa hatte der Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, Anfang Juni eine einvernehmliche Trennung bestätigt. Das Paar hatte 2009 geheiratet. Lisa Müller war nicht mit nach Kanada gegangen, sondern in Bayern geblieben, wo sie sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam kümmerte.