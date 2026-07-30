Fußball
UEFA droht FIFA wegen Investorenplan mit WM-Boykott
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin
Die von Präsident Aleksander Ceferin geführte UEFA berät laut Medien heute über die jüngsten FIFA-Pläne. (Archivbild)
James Manning. DPA

Die Mitglieder der Europäischen Fußball-Union UEFA drohen dem Weltverband geschlossen mit einem Boykott aller FIFA-Wettbewerbe, falls dieser den geplanten Investorendeal durchzieht. Diese Drohung gelte so lange, wie die FIFA ihre Pläne für den Verkauf kommerzieller Rechte nicht vollständig verwerfe, teilte die UEFA nach einem Dringlichkeitstreffen mit.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Mitglieder der Europäischen Fußball-Union UEFA drohen dem Weltverband geschlossen mit einem Boykott aller FIFA-Wettbewerbe, falls dieser den geplanten Investorendeal durchzieht. Diese Drohung gelte so lange, wie die FIFA ihre Pläne für den Verkauf kommerzieller Rechte nicht vollständig verwerfe, teilte die UEFA nach einem Dringlichkeitstreffen mit.

© dpa-infocom, dpa:260730-930-458912/4

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