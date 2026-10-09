Jetzt ist die Trennung auch offiziell: Nach vier Niederlagen in der Nations League muss Vincenzo Montella als Nationaltrainer der Türkei gehen.

Bursa (dpa) – Der Italiener Vincenzo Montella ist wie erwartet den Job als Nationaltrainer der Türkei los. Der türkische Fußball-Verband TFF gab die Trennung vom 52-Jährigen, die in heimischen Medien bereits zuvor als perfekt gemeldet worden war, nun auch offiziell bekannt.

«Es wurde beschlossen, die Zusammenarbeit mit unserem Nationaltrainer, Herrn Vincenzo Montella, zu beenden», hieß es in einem TFF-Statement bei X im Anschluss an eine Vorstandssitzung. Über die Nachfolge-Regelung gab der Verband keine Auskünfte.

Montella wurde der desaströse Start in der Nations League zum Verhängnis. Nach vier Spielen stehen vier Niederlagen und null Punkte zu Buche. Zuletzt verlor das Team auswärts mit 1:3 gegen Italien. Schon nach dem Vorrunden-Aus bei der WM im Sommer war Kritik am Ex-Profi aufgekommen.

Montella kam als Kuntz-Nachfolger

Montella war 2023 als Nachfolger von Stefan Kuntz verpflichtet worden. Der Europameister von 1996 trainierte die Türkei von September 2021 bis September 2023.