Mit einem Sieg in Tschechien verschafft sich Englands Trainer Thomas Tuchel etwas Luft vor der Kritik der heimischen Presse. Auch Weltmeister Spanien gewinnt.

Prag (dpa) – Thomas Tuchel hat mit England nach langer Überzahl einen glanzlosen Arbeitssieg in der Nations League eingefahren. Die Three Lions setzten sich auch dank eines weiteren Treffers von Harry Kane (69. Minute) in Tschechien mit 2:0 (0:0) durch. Weltmeister Spanien hatte beim 4:1 (2:1)-Sieg gegen Kroatien ebenfalls keine Probleme und setzte seine lange Erfolgsserie fort.

Einen ersten Höhepunkt hatte es für die spanischen Fans in Sevilla schon vor dem Anpfiff gegeben. Beim ersten Auftritt in Spanien seit dem WM-Triumph im Sommer präsentierte Kapitän Rodri die Trophäe den anwesenden Zuschauern. Kurz darauf legten die Spanier dann schon mit dem ersten Tor nach.

Nicht mal zwei Minuten waren gespielt, als Lamine Yamal den Weltmeister per Flachschuss in Führung brachte. Dem Ex-Augsburger Dion Beljo (28.) gelang per Kopfball zwar der zwischenzeitliche Ausgleich, Marc Pubill (31.) brachte Spanien aber nur drei Minuten ebenfalls per Kopf wieder in Führung. Wieder Yamal (63.) erzielte mit einem Schuss aus spitzem Winkel das 3:1. Nico Williams (89.) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand.

Kane trifft kurz vor seiner Auswechslung

Auch für die Engländer hatte schon früh viel auf den ersten Sieg seit der WM hingedeutet. Schon nach 25 Minuten bekam Tschechiens Mittelfeldspieler Pavel Sulc nach grobem Foulspiel Rot. Trotz der frühen Überzahl tat sich Tuchels Mannschaft gegen tief stehende Gastgeber zunächst schwer. Die besten Chancen im ersten Durchgang hatten Morgan Rogers (16.) mit einem Pfostenschuss sowie Bayern-Angreifer Kane (45.+1) aus der Distanz.

Direkt nach der Pause wurde es besser, als Anthony Gordon (47.) nach Flanke von Rückkehrer Trent Alexander-Arnold zur Führung traf. Kane (69.) legte kurz vor seiner Auswechslung nach.