Fußball
Tuchel beruft erstmals beide Bellingham-Brüder für England
Jobe Bellingham
Jobe Bellingham ist erstmals für die englische A-Nationalmannschaft nominiert. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Seit den Neville-Brüdern hat kein Brüderpaar mehr gemeinsam für England spielen können. Jetzt stehen Jude und Jobe Bellingham erstmals zusammen im Kader.

Lesezeit 1 Minute

Dortmund (dpa) – Thomas Tuchel hat erstmals beide Bellingham-Brüder in die englische A-Nationalmannschaft berufen. Der deutsche Trainer nominierte neben Real Madrids Superstar Jude Bellingham auch erstmals dessen jüngeren Bruder Jobe von Borussia Dortmund für die kommenden beiden Spiele in der Nations League gegen Kroatien (12.11.) und in Spanien (15.11.).

Nach Gary und Phil Neville (in den 90er und 2000er-Jahren) ist es das erste Brüderpaar, das gemeinsam für die «Three Lions» auflaufen könnte. Der 21 Jahre alte Jobe kam bislang ausschließlich in den englischen U-Nationalmannschaften zum Einsatz. Sein zwei Jahre älterer Bruder Jude absolvierte bereits 60 Länderspiele für die A-Auswahl.

© dpa-infocom, dpa:261106-930-955058/1

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