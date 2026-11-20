Der deutsche Coach Tonda Eckert bleibt trotz Strafe und Punktabzug langfristig Trainer des FC Southampton. Der Club setzt damit nach der Spionage-Affäre ein klares Zeichen.

Southampton (dpa) – Der FC Southampton hält trotz der Verwicklung in die Spionage-Affäre an seinem deutschen Trainer Tonda Eckert fest. Der englische Zweitligist verlängerte den Vertrag mit dem 33 Jahre alten gebürtigen Berliner bis 2029, wie der Club bekannt gab. Eckert war Anfang Oktober vom englischen Fußballverband FA mit einer sechswöchigen Sperre auf Bewährung und einer Geldstrafe von rund 33.000 Euro belegt worden.

Nach Ansicht einer unabhängigen Disziplinarkommission der englischen Fußball-Liga (EFL) hatte Eckert seine Mitarbeiter beauftragt, verbotenerweise Trainingseinheiten von Gegnern zu beobachten, was der Coach auch selbst einräumte. Wegen der sogenannten «Spygate»-Affäre wurde der Club von den Championship-Playoffs – und damit einem möglichen Premier-League-Aufstieg – ausgeschlossen und erhielt für die laufende Saison vier Punkte abgezogen.

Eckert hatte sich bereits im Sommer in einer längeren Videobotschaft an die Fans auf den offiziellen Kanälen des FC Southampton geäußert. Dabei hatte er sich entschuldigt und eingeräumt, die in England geltenden Regeln nicht gekannt zu haben. In Deutschland sei es gängige Praxis, Trainingseinheiten zu beobachten, meinte der Coach damals. Das bisherige Arbeitspapier des Deutschen wäre 2027 ausgelaufen.

Eckert und Southampton blicken gemeinsam nach vorn

«Ich denke, das ist ein großartiges Bekenntnis beider Seiten: des Vereins zu Tonda und von Tonda zum Verein. Ich bin sehr froh, dass wir diese Einigung noch vor dem Ende der Länderspielpause erzielt haben», sagte der deutsche Sportdirektor Johannes Spors. Eckert sei «sehr talentiert» und habe «schon in jungen Jahren die nötige Persönlichkeit und Autorität». Derzeit liegt Southampton mit den vier Punkten Abzug fünf Zähler hinter der Tabellenspitze.

Eckert selbst hob hervor, dass in den vergangenen zwölf Monaten viel passiert sei. Für das Vertrauen des Vereins und der Fans sei er sehr dankbar. Umso mehr freue er sich, dass die Vertragsverlängerung nun offiziell bekanntgegeben werden könne. «Wir haben eine gemeinsame Reise begonnen, die noch nicht einmal die Hälfte ihres Weges zurückgelegt hat. Es liegt noch viel vor uns», betonte der 33-Jährige, der seit 2025 Trainer des Teams ist.