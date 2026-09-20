Fußball in Spanien
Trotz Rüdiger-Tor: Real Madrid kassiert Derby-Pleite
Atlético Madrid - Real Madrid
Für Jude Bellingham und die Real-Kollegen gab es beim Stadtrivalen bis auf Schmerz nichts zu holen.
Bernat Armangue. DPA

Ein Tor von Antonio Rüdiger reicht Real bei Atlético Madrid nicht für wenigstens einen Punkt. In der Tabelle ist der FC Barcelona für die Königlichen schon etwas enteilt.

Lesezeit 1 Minute

Madrid (dpa) – Real Madrid hat durch die Pleite im hitzigen Stadtderby einen heftigen Rückschlag im spanischen Titelkampf kassiert. Das Team von Startrainer José Mourinho musste sich bei Atlético Madrid nach langer Unterzahl mit 1:2 (0:0) geschlagen geben und den Stadtrivalen in der Tabelle an sich auf Platz zwei vorbeiziehen lassen. Auf Spitzenreiter FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Hansi Flick fehlen den Königlichen nun schon sechs Zähler.

Die Tore im Estadio Metropolitano erzielten der Ex-Leverkusener Alejandro Grimaldo (53., Foulelfmeter) und Jonathan David (59.). Der Anschlusstreffer durch den deutschen Abwehrspieler Antonio Rüdiger (89.) kam für Real zu spät.

Real schwächte sich selbst, weil Innenverteidiger Dean Huijsen vor dem Elfmeter zum 0:1 wegen einer Notbremse Rot nach Videobeweis kassierte. Doch auch die hochgelobte Offensive um Kylian Mbappé, Jude Bellingham und Vinícius Junior enttäuschte.

© dpa-infocom, dpa:260920-930-715514/1

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