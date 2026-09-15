Spielt Lionel Messi doch noch einmal für Argentinien? Sein Verband möchte ihm offenbar einen gebührenden Abschied bereiten - der Superstar selbst hat sich aber noch nicht geäußert.

Buenos Aires (dpa) – Nach seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft könnte Lionel Messi doch noch zu einem weiteren Einsatz für Argentinien kommen. Trainer Lionel Scaloni nominierte den 39 Jahre alten Superstar in seinen Kader für drei anstehende Freundschaftsspiele. Verbandspräsident Claudio Tapia sagte, Messi habe die Einladung für das Duell mit Benin am 6. Oktober in Buenos Aires angenommen. Messi selbst äußerte sich zunächst nicht.

Bislang waren die Fans in Argentinien davon ausgegangen, Messis letzter Auftritt im Nationaltrikot sei das verlorene WM-Finale gegen Spanien in diesem Sommer gewesen.

Tapia sagte, alle 2022-Weltmeister Argentiniens und deren Familien seien beim dritten der drei Testspiele eingeladen, «um den letzten Tango des weltbesten Spielers» mitzuerleben. Argentinien spielt zuvor in Córdoba am 30. September gegen Bolivien und trifft am 3. Oktober ebenfalls in Buenos Aires auf Burkina Faso.