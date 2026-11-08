Rettungskräfte eilen herbei, die Auswärtsfans werden evakuiert: In Tromsø gibt während eines Fußballspiels ein Teil der Tribüne nach.

Tromsø (dpa) – Bei einem Heimspiel des norwegischen Fußball-Erstligisten Tromsø IL gegen Bodø-Glimt ist ein Mensch schwer verletzt worden, weil Teile der Tribüne nachgaben. Wie der Fernsehsender TV2 unter Berufung auf die Polizei berichtete, brachen insgesamt vier Fans durch die Auswärtstribüne der Romssa Arena in Tromsø. Eine Person musste demnach mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Vorfall hat sich etwa 40 Minuten nach Anpfiff ereignet haben, hieß es.

Das Spiel sei zunächst unterbrochen worden, berichtete die norwegische Nachrichtenagentur NTB. Rettungskräfte seien herbeigeeilt. Die Auswärtsfans seien dann evakuiert worden, bevor sie in einen anderen Bereich der Zuschauertribüne wieder hineingelassen wurden. Das Spiel konnte später fortgesetzt werden, hieß es weiter.

Die Polizei kündigte laut NTB strafrechtliche Ermittlungen an. Tromsø-Manager William Frantzen sprach nach Angaben von VT2 von einem ernsten Vorfall und kündigte interne Untersuchungen an.