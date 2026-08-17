Toppmöller feiert mit Lens einen Supercup-Triumph gegen PSG. Was der neue Trainer über den besonderen Moment und die Fans im Stade Bollaert-Delelis verrät.

Lens (dpa) – Der frühere Frankfurter Bundesliga-Trainer Dino Toppmöller hat bei seinem neuen Club RC Lens ein traumhaftes Debüt gefeiert. Die Nordfranzosen besiegten im französischen Supercup den haushohen Favoriten Paris Saint-Germain 1:0 (1:0) und sicherten sich damit gleich zu Saisonbeginn einen Titel. «Das ist etwas sehr Spezielles. Es war mein erstes Spiel hier mit meiner Mannschaft und den Fans. Ich empfinde großen Stolz. Wir haben mit Herz gespielt», sagte Toppmöller nach dem Coup.

Im Duell zwischen dem Pokalsieger Lens und Meister PSG entschied Florian Thauvin vor heimischer Kulisse in der 32. Minute das Spiel. Für den Champions-League-Sieger aus Paris war es der erste kleine Rückschlag, nachdem es unter der Woche noch einen Sieg im europäischen Supercup gegen Aston Villa gegeben hatte.

Toppmöller, der im Januar beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren gehen musste, hatte im Sommer das Traineramt beim französischen Vizemeister angetreten. Er folgte auf Pierre Sage, der zu Crystal Palace wechselte. Der 45-Jährige freut sich bereits auf weitere Heimspiele im stimmungsvollen Stade Bollaert-Delelis. «Mit einem solchen Publikum im Rücken können wir jeden schlagen.»