Fußball
Trainersuche im Internet – Ghana schaltet Stellenanzeige
Carlos Queiroz
Wer wird der Nachfolger von Carlos Queiroz. (Archivbild)
Tom Weller. DPA

Ghana sucht per Online-Jobanzeige einen neuen Nationaltrainer. Die Bewerbungen landen direkt beim Verband.

Lesezeit 1 Minute

Accra (dpa) – Viermaliger Afrikameister sucht neuen Nationaltrainer – mit einer ungewöhnlichen Stellenausschreibung hat WM-Teilnehmer Ghana auf seiner Internetseite die Suche nach einem neuen Chefcoach gestartet. Nach dem endgültigen Abschied von Carlos Queiroz können sich berufen fühlende Trainer per Mail ihre Bewerbung einreichen.

Ex-Bundesligaprofi in Expertenkommission

Der nationale Fußball-Verband GFA will einen transparenten Auswahlprozess durchführen, wie es heißt. Anschließend soll eine fünfköpfige Expertenkommission um den früheren Düsseldorfer Fußballprofi Anthony Baffoe den neuen Chefcoach aussuchen.

Hinter Ghanas Nationalteam liegen unruhige Zeiten. Queiroz hatte den Posten erst im April nach einer Testspiel-Niederlage in Deutschland von Otto Addo übernommen. Nach der WM, die für Ghana in der Runde der besten 32 zu Ende war, hatte der Portugiese bereits seinen Abschied angekündigt – und später revidiert. Nach zwei weiteren Niederlagen in der Qualifikation zum Afrika Cup war dann aber endgültig Schluss.

© dpa-infocom, dpa:261008-930-811323/1

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