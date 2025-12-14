Trainer in Japan: Skibbe übernimmt Ex-Club von Podolski

In der Bundesliga trainierte Michael Skibbe unter anderem Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen. Jetzt hat er einen neuen Club in Japan.

Kobe (dpa) – Der frühere Bundesliga-Coach Michel Skibbe ist neuer Trainer des japanischen Spitzenclubs Vissel Kobe. Der frühere Verein von Lukas Podolski und Andres Iniesta gab die Verpflichtung des 60-jährigen Deutschen auf seiner Internetseite bekannt.

Skibbe trainierte in der Bundesliga unter anderem Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Im Ausland war er vor allem in der Türkei und als Nationaltrainer von Griechenland tätig.

In Japan arbeitete er zuletzt erfolgreich bei Sanfrecce Hiroshima und wurde 2022 sowie 2024 jeweils als Trainer des Jahres in der J1 League ausgezeichnet. In der Millionenstadt Kobe ist Skibbe der zweite deutsche Trainer nach Thorsten Fink in den Jahren 2019 und 2020.