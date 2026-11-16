Trauer in Buenos Aires: Ein junger Fußballer zieht sich während eines Futsalspiels eine Kopfverletzung zu. Eine Operation kann ihn nicht retten.

Buenos Aires (dpa) – In Argentinien ist ein junger Fußballer an den Folgen einer Kopfverletzung gestorben. Der Fútbol Club Ezeiza aus der Provinz Buenos Aires sprach in einer Mitteilung von der «schwersten Nachricht», die man als Verein übermitteln müsse. «Mit tiefem Schmerz und unermesslicher Trauer nehmen wir Abschied von einem jungen Mann, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte und der heute eine Lücke hinterlässt, die sich nicht in Worte fassen lässt.»

Abel Núñez, aus dem Nachwuchs des Fútbol Club Ezeiza, war Ende vergangener Woche ins Krankenhaus eingeliefert worden. Medienberichten zufolge hatte ihn während eines Futsalspiels des Vereins Nueva Estrella, für den er auch aktiv war, ein Ball am Kopf getroffen.

Daraufhin war Núñez, Jahrgang 2008, regungslos auf den Hallenboden gefallen. Das Spiel wurde abgebrochen. Der Spieler wurde vor Ort versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ein chirurgischer Eingriff nötig, gerettet werden konnte er dennoch nicht. «Ruhe in Frieden. Du wirst immer ein Teil unserer Familie bleiben», schrieb sein Verein FC Ezeiza.