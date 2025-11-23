Torhüterin Ann-Katrin Berger holt US-Titel mit Gotham

Die Nationaltorhüterin wird mit einem Titel und leichter Verspätung zur DFB-Auswahl stoßen. Mit Gotham FC gewinnt Deutschlands «Fußballerin des Jahres» die US-Meisterschaft.

San José (dpa) - Deutschlands Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hat mit Gotham FC den Titel in der amerikanischen National Women’s Soccer League gewonnen. Im Endspiel bezwang das Team aus New Jersey die Washington Spirit mit 1:0 (0:0).

Für die 35 Jahre alte Berger war es ein ruhiger Arbeitstag. Washington brachte kein Schuss aufs Tor von Deutschlands zweimaliger «Fußballerin des Jahres». Gothams Matchwinnerin wurde Rose Lavelle: Die amerikanische Nationalspielerin erzielte in der 80. Minute den einzigen Treffer der Partie. Bergers Verlobte, die englische Europameisterin Jess Carter, spielte in der Abwehr durch.

Sechste Meisterschaft für Berger

Für Berger war es der Gewinn der sechsten nationalen Meisterschaft: Mit Turbine Potsdam triumphierte sie 2012, mit dem FC Chelsea viermal zwischen 2020 und 2023 - und jetzt mit Gotham.

Gothams Weg zum zweiten Titel in der Vereinsgeschichte ist bemerkenswert: Bergers Club war nur als achtbestes Team in die Playoffs gestartet und hatte im Viertelfinale den Hauptrundenersten Kansas City Current sowie im Halbfinale den Titelverteidiger Orlando Pride ausgeschaltet.

Viel Zeit zum Feiern wird Berger nicht haben: Die gebürtige Schwäbin kehrt nach überstandener Knieverletzung in den DFB-Kader für die Finalspiele der Nations League gegen Spanien am kommenden Freitag in Kaiserslautern und am 2. Dezember in Madrid zurück. Im Gegensatz zu ihren Teamkolleginnen, die sich am Montag in Frankfurt/Main versammeln, wird Berger allerdings erst am Dienstag auf dem DFB-Campus erwartet.