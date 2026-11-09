Bei der Fußball-WM wird Torwart Vozinha mit Kampfgeist und großen Paraden zum Publikumsliebling. Danach wechselt der 40-Jährige zu CSD Colo-Colo nach Chile - und hat nun nochmal Grund zum Feiern.

Santiago de Chile (dpa) – Bei der Weltmeisterschaft wurde er im Sommer zu Kap Verdes Fußball-Held, nun ist er chilenischer Meister: Der 40 Jahre alte Torhüter Vozinha hat mit seinem Verein CSD Colo-Colo vorzeitig den Titel in dem südamerikanischen Land klargemacht. Nach dem 2:1 (1:1)-Sieg bei CD Nublense feierte Vozinha am Wochenende mit Mitspielern und präsentierte den Fans den großen, mit gelben Bändern geschmückten Meisterpokal.

Vozinha wechselte erst im August aus Portugal nach Chile. Für Colo-Colo bestritt er seitdem in der Meisterschaft fünf Spiele mit vier Gegentoren.

Der 40-Jährige hatte sich im Sommer bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko mit großen Paraden in die Herzen der Fans gespielt. Auch mit seiner Hilfe gelang dem WM-Neuling und klaren Außenseiter Kap Verde gegen den späteren Weltmeister Spanien in der Gruppenphase ein beachtliches 0:0.

Die chilenische Meisterschaft konnte Vozinha unter anderem mit dem Ex-Bayern-Star Arturo Vidal feiern, der seit Januar 2024 bei Colo-Colo unter Vertrag steht. Der Chilene schoss im Spiel gegen Nublense den 1:0-Führungstreffer.