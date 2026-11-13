Der Tod von Jesús de Miguel bewegt den Weltfußball. Ein ehemaliger Mitspieler versucht auf seine Art, für ein wenig Trost zu sorgen.

Teneriffa (dpa) – Nach dem Tod des spanischen Fußballers Jesús de Miguel hat sich seine Familie für die Spenden aus einer Crowdfunding-Aktion bedankt. «Wir möchten uns von ganzem Herzen für all die Zeichen der Zuneigung und Solidarität bedanken, die wir erhalten haben. Es hat uns sehr berührt zu sehen, wie viele Menschen sich für diese Initiative engagiert haben», schrieb die Familie des in der vergangenen Woche ums Leben gekommenen de Miguel.

Ein besonderer Dank gelte dem Fußballer Fran Sol, der die Aktion angestoßen hat. «Jede Geste hat uns sehr viel bedeutet, und wir möchten euch wissen lassen, dass wir all diese Zeichen der Großzügigkeit mit großer Dankbarkeit aufgenommen haben.» Es sind mittlerweile mehr als 200.000 Euro zusammengekommen.

Ein Leben von nur 30 Jahren

De Miguel, Angreifer von CD Teneriffa, hatte im Zweitligaspiel gegen den FC Andorra (2:2) einen Zusammenprall mit dem gegnerischen Torwart nicht überlebt. Er erlitt einen Herzstillstand und starb tags darauf in einem Krankenhaus mit nur 30 Jahren.

Fran Sol, früher Teamkollege von de Miguel, hatte die Spendenaktion ins Leben gerufen. Das Geld ist für die Frau, den Sohn sowie die Eltern des Verstorbenen gedacht. «Das Geld wird zwar keinen Trost spenden, aber durch diese Spende wird die Familie die Unterstützung der gesamten Fußballwelt wirklich spüren», schrieb Fran Sol.