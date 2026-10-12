In der Vorsaison führte Thorsten Fink Samsunspor noch ins Achtelfinale der Conference League. Nun endet seine Zeit am Schwarzen Meer – was hinter dem schnellen Abschied des Trainers steckt.

Berlin (dpa) – Der türkische Fußball-Erstligist Samsunspor hat sich vom deutschen Trainer Thorsten Fink getrennt. Der 58-Jährige holte aus den ersten sieben Spielen der Saison nur einen Sieg und muss nun seinen Posten räumen. «Wir danken Thorsten Fink für seinen Einsatz für Samsunspor, die von ihm übernommene Verantwortung und die Professionalität, die er während seiner Amtszeit an den Tag gelegt hat», teilte der Verein aus Samsun im Norden der Türkei mit.

Zuletzt gab es gar fünf Niederlagen in Serie und den Absturz auf einen Abstiegsplatz in der Süper Lig. Jetzt zog die Clubführung die Reißleine. «Die Beiträge von ihm und seinem Team zu der europäischen Reise unseres Vereins werden immer einen besonderen Platz einnehmen. Wir verabschieden uns von Thorsten Fink mit Respekt», hieß es weiter.

Fink hatte den Job am Schwarzen Meer im Februar 2026 angetreten und in der Vorsaison mit dem Team das Achtelfinale der Conference League sowie Rang sieben der Liga erreicht. Für Fink war Samsunspor die zwölfte Station seiner Trainerkarriere im Profibereich. Der Ex-Spieler des FC Bayern München war neben seinen Engagements beim FC Ingolstadt und Hamburger SV unter anderem auch in der Schweiz, Österreich, Japan, Lettland, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Belgien und auf Zypern tätig.