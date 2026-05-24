Major League Soccer
Thomas Müller glänzt bei Whitecaps-Sieg in San Diego
Thomas Müller
Er kann es immer noch: Thomas Müller führte die Whitecaps zu einem 4:2-Sieg. (Archivbild)
ETHAN CAIRNS. DPA

Thomas Müller überzeugt bei Vancouvers 4:2-Erfolg in San Diego – und bringt sein Team damit an die Tabellenspitze der Western Conference.

San Diego (dpa) – Kapitän Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps zu einem 4:2-Auswärtssieg in der nordamerikanischen Profiliga MLS geführt. In der Partie bei San Diego FC bereitete der frühere Fußball-Nationalspieler die Gästeführung vor. An der Entstehung der Treffer zum 3:1 und 4:1 war der 36-Jährige ebenfalls beteiligt. Nur ein eigenes Tor blieb dem Weltmeister von 2014 trotz guter Chancen verwehrt.

Die Whitecaps gehen durch den Sieg als Tabellenführer der Western Conference in die WM-Pause. Verfolger San Jose Earthquakes hat ebenfalls 32 Punkte gesammelt, aber bereits ein Spiel mehr absolviert als Vancouver.

© dpa-infocom, dpa:260524-930-122625/1

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