Thomas Müller überzeugt bei Vancouvers 4:2-Erfolg in San Diego – und bringt sein Team damit an die Tabellenspitze der Western Conference.

San Diego (dpa) – Kapitän Thomas Müller hat die Vancouver Whitecaps zu einem 4:2-Auswärtssieg in der nordamerikanischen Profiliga MLS geführt. In der Partie bei San Diego FC bereitete der frühere Fußball-Nationalspieler die Gästeführung vor. An der Entstehung der Treffer zum 3:1 und 4:1 war der 36-Jährige ebenfalls beteiligt. Nur ein eigenes Tor blieb dem Weltmeister von 2014 trotz guter Chancen verwehrt.

Die Whitecaps gehen durch den Sieg als Tabellenführer der Western Conference in die WM-Pause. Verfolger San Jose Earthquakes hat ebenfalls 32 Punkte gesammelt, aber bereits ein Spiel mehr absolviert als Vancouver.