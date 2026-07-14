Zwischen Barcelona und Ajax Amsterdam deutet sich ein Leihgeschäft mit Marc-André ter Stegen an. Wo sich der Torhüter dennoch bei den Katalanen zeigt.

Barcelona (dpa) – Nationaltorwart Marc-André ter Stegen hat trotz Wechselspekulationen beim Vorbereitungsauftakt des FC Barcelona trainiert. Der 34-Jährige gehörte zu den Profis und Nachwuchsspielern, die Trainer Hansi Flick versammelte. Unter anderem fehlten dabei die Nationalspieler von WM-Halbfinalist Spanien.

Ter Stegen hatte sich zuvor bei Instagram mit erhobenem Daumen im Barça-Trikot gezeigt. Vergangene Woche hatten niederländische Medien übereinstimmend berichtet, dass sich der katalanische Topclub und Ajax Amsterdam auf ein Leihgeschäft des 44-maligen deutschen Nationalspielers geeinigt haben. Unter dem früheren Bundestrainer Flick hat ter Stegen keine Perspektive mehr auf einen Stammplatz.

Beim FC Girona lange verletzt

Bereits im Winter war der Keeper von Barcelona an den späteren spanischen Erstliga-Absteiger FC Girona verliehen worden, um Spielpraxis für die Fußball-WM zu sammeln. Allerdings zog sich der frühere Gladbacher gleich im zweiten Spiel für Girona eine Oberschenkelverletzung zu, die letztlich auch das Turnier-Aus bedeutete. Bei Barcelona steht ter Stegen noch bis 2028 unter Vertrag.