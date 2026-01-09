Ter Stegen meldet sich fit vor Supercup-Finale gegen Real

Barcelona (dpa) – Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat sich nach seiner jüngsten Verletzung wieder fit gemeldet. Der 33-Jährige vom FC Barcelona postete auf Instagram ein Video vom Torwarttraining auf dem Gelände des spanischen Meisters und Tabellenführers. «Alles ist gut», schrieb er dazu. Er werde sich auf den Weg zurück nach Dschidda machen und dort wieder zur Mannschaft stoßen.

In der saudi-arabischen Millionenstadt spielt der FC Barcelona am Sonntag (20.00 Uhr) gegen Real Madrid um den spanischen Supercup. Ter Stegen hatte sich vor dem 5:0-Halbfinalsieg gegen Athletic Bilbao eine Blessur zugezogen und war aus Saudi-Arabien abgereist.

Immer wieder das Knie

Zuletzt hatte bereits Barças Sportdirektor Deco erklärt, dass der deutsche Nationaltorwart nicht schwerer am Knie verletzt sei. «Er hatte ein ungutes Gefühl im Knie, und natürlich ist man immer etwas besorgt, wenn ein Spieler nach einer Verletzung zurückkommt, denn er hatte in der Vergangenheit Probleme mit diesem Knie», sagte Deco nach den medizinischen Untersuchungen. «Und wir sind froh, dass es nichts Ernstes ist», hatte er betont.

Ter Stegen war nach einer langen Verletzungspause erst gerade zurückgekehrt. Er hatte im spanischen Pokal beim 2:0 auswärts gegen CD Guadalajara sein Comeback gegeben. Der 33 Jahre alte ehemalige Mönchengladbacher benötigt Spielpraxis, um im Sommer bei der WM im deutschen Tor zu stehen. Als Stammkeeper ist Joan Garcia gesetzt. Im Gespräch ist ein Winterwechsel ter Stegens, zuletzt auch ein Leihgeschäft zum Liga-Rivalen FC Girona im Umland von Barcelona.