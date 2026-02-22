Nach mehreren Punktverlusten meldet sich der FC Arsenal gegen den Rivalen Tottenham Hotspur eindrucksvoll zurück und untermauert seine Ambitionen auf die Meisterschaft.

London (dpa) – Der englische Fußball-Tabellenführer FC Arsenal hat das hitzige Duell beim Erzrivalen Tottenham Hotspur mit 3:1 (1:1) gewonnen und damit vorerst seine Spitzenposition in der Premier League behauptet. Mit zwei Toren war der einst von den Spurs umworbene Arsenal-Profi Eberechi Eze erneut der Matchwinner im Nordlondon-Derby. Bereits im Hinspiel hatte er dreimal getroffen.

Unterhaltsames Derby

Arsenal begann drangvoll gegen die tief stehenden Gastgeber, bei denen Trainer Igor Tudor erstmals an der Seitenlinie stand. Die Gunners dominierten in der unterhaltsamen Partie zunächst das Geschehen und gingen nach rund einer halben Stunde verdient durch Eze (32. Minute) in Führung. Doch die Freude der Gäste währte nicht lange. Denn nach einem Ballverlust von Declan Rice schoss Randal Kolo Muani (34.) direkt den Ausgleich.

Nach der Pause ging Arsenal durch Viktor Gyökeres (47.) wieder in Führung. Der vermeintliche Ausgleich für die Spurs durch Kolo Muani in der 54. Minute zählte nicht, weil der Franzose vor seinem Treffer Arsenal Gabriel geschubst haben soll – eine umstrittene Entscheidung. Kurz darauf machte Eze (61.) mit seinem zweiten Treffer alles klar für Arsenal, bevor Doppelpacker Gyökeres (90.+4) den Fehlstart für Tudor perfekt machte.

Arsenal festigt Spitzenposition

Damit vergrößerten die Gunners ihren Tabellenvorsprung vor dem Zweiten Manchester City, der ein Spiel weniger absolviert hat, wieder auf fünf Punkte. Kommende Woche empfängt der Spitzenreiter im nächsten London-Derby den FC Chelsea. Europa-League-Sieger Tottenham stecken dagegen weiter mitten im Abstiegskampf.