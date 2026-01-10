Stürmerstars überragen: Ägypten und Nigeria im Halbfinale

Die hochgelobte Offensive der Nigerianer macht beim Viertelfinal-Duell mit Algerien den Unterschied aus. Auch bei Ägyptens Sieg über Deutschlands WM-Gegner Elfenbeinküste ragt ein Stürmer heraus.

Marrakesch/Agadir (dpa) - Deutschlands WM-Gegner Elfenbeinküste ist mit seiner Mission Titelverteidigung beim Afrika Cup gescheitert. Die Ivorer mussten sich bei der diesjährigen Endrunde in Marokko im Viertelfinale Ägypten mit 2:3 (1:2) geschlagen geben.

Beim Siegerteam überragte Stürmerstar Mohamed Salah vom FC Liverpool mit dem Tor zum 3:1 (52. Minute) und der Vorlage zum 2:0 durch Ramy Rabia (32.). Außerdem traf der frühere Frankfurter Torjäger Omar Marmoush zur 1:0-Führung (4.). Ägypten trifft nun im Halbfinale auf den Senegal. Für die Elfenbeinküste, die am 20. Juni bei der WM gegen Deutschland spielt, konnten Ahmed Fatouh per Eigentor (40.) und Guela Doué (73.) lediglich verkürzen.

Bei Nigerias Sieg überragt ein Gala-Profi

Zuvor hatte Stürmerstar Victor Osimhen Nigeria ins Halbfinale des Afrika Cups in Marokko geführt. Der Profi von Galatasaray Istanbul erzielte beim 2:0 (0:0) im Viertelfinale gegen Algerien das wegweisende Führungstor (47.) und bereitete den zweiten Treffer von Akor Adams zehn Minuten später mustergültig vor. Algeriens Torhüter Luca Zidane, Sohn von Frankreichs Fußball-Ikone Zinédine Zidane, war zweimal geschlagen. Nigeria spielt in der Vorschlussrunde am Mittwoch gegen Gastgeber Marokko um den Finaleinzug.