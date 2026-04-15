Ein hitziges Duell am Spielfeldrand: Robben schimpft, ein Moderator mischt sich ein – und plötzlich wird’s körperlich. Wie der FC Groningen reagiert.

Hilversum (dpa) – Kleiner Schubs, große Wirkung: Der frühere Bayern-Star Arjen Robben hat in den Niederlanden bei einem Jugendspiel für Wirbel gesorgt. Der frühere Nationalspieler geriet mit dem prominenten Fußball-Moderator Wilfred Genee aneinander und versetzte ihm dabei einen kleinen Schubs.

Bei der Partie der U14-Mannschaften von Hilversum und Groningen am Samstag war Robben als Jugendtrainer seines Heimatclubs Groningen dabei. Zugleich spielte einer seiner Söhne mit, ebenso wie in der gegnerischen Mannschaft der Sohn des TV-Moderators.

Weil er mit mehreren Entscheidungen unzufrieden war, schimpfte Robben offenbar auf den Schiedsrichter ein und nahm ihn in der Halbzeit zur Seite. In dem Moment eilte Genee dazu – und Robben schubste ihn mit einer Hand zurück, damit er sich nicht einmischt.

Das sagt der Verein zu dem Vorfall

«Der Verein bestreitet, dass Arjen den Schiedsrichter während oder im Zusammenhang mit dem Spiel ungebührlich behandelt hat, was inzwischen auch vom Schiedsrichter selbst bestätigt wurde», teilte der FC Groningen mit. «Was wir sehen und wissen, ist, dass Arjen als Trainer leidenschaftlich und enthusiastisch ist.»

In der Halbzeit habe er sich mit dem Schiedsrichter unterhalten, wobei sich der Moderator als Elternteil ungefragt eingemischt habe. Diese Einmischung von Eltern sei ein regelmäßiges Problem beim Fußball. «Und da Arjen unserer Meinung nach nichts Unangemessenes tut, betrachten wir diese Angelegenheit als erledigt.»