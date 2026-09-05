Richard Hughes ist in Liverpool Geschichte - der Sportdirektor geht. Kommt ein Bundesliga-Manager?

Liverpool (dpa) – Beim FC Liverpool ist Schmadtke-Nachfolger Richard Hughes zurückgetreten. «Zuallererst möchte ich wiederholen, was ich bei meiner Ankunft gesagt habe – ich bin sehr stolz darauf, die Gelegenheit erhalten zu haben, dieser unglaublichen und einzigartigen Institution zu dienen. Dafür werde ich immer dankbar sein», erklärte Hughes in einer Mitteilung des Clubs. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zieht es den 47-Jährigen nach Saudi-Arabien zu Al-Hilal.

Ein Nachfolger für den Sportdirektor werde schon gesucht und soll «zu gegebener Zeit bestätigt» werden, hieß es. Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche soll nach Medienberichten zu den Kandidaten gehören.

Hughes holte Wirtz

Der ehemalige schottische Fußball-Nationalspieler Hughes war im Juni 2024 nach Liverpool gekommen, da hatte Bundestrainer Jürgen Klopp nach fast neun Jahren den Club verlassen. Hughes war vom AFC Bournemouth an die Anfield Road gewechselt, als Nachfolger von Jörg Schmadtke. Für den Transfer von Florian Wirtz nach Liverpool war Hughes mitverantwortlich.

«Richard kam zu uns zu Beginn einer Phase des Wandels und nahm diese Verantwortung an, indem er unsere Abteilung für den Fußballbetrieb leitete, die Spielerverpflichtungen beaufsichtigte und gleichzeitig unseren Trainerstab tatkräftig unterstützte», sagte im Namen der Eigentümer Mike Gordon, Präsident der Fenway Sports Group.

Zusammen mit Trainer Arne Slot holte Hughes im ersten Jahr nach dem Klopp-Abgang den 20. Meister-Titel an die Anfield Road. Momentan steckt Liverpool trotz hoher finanzieller Investitionen in der sportlichen Krise. Gegen Ipswich Town hatte das Team des neuen Trainers Andoni Iraola erst am dritten Spieltag der englischen Premier League den ersten Sieg geholt.

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