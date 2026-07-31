Santi Denia führte Spanien zu Olympiagold - nun übernimmt er die tschechische Fußball-Nationalmannschaft. Ein Experte begrüßt die Verpflichtung.

Prag (dpa) – Tschechien bekommt erstmals einen ausländischen Fußball-Nationaltrainer. Der Spanier Santi Denia steht künftig an der Spitze des Teams mit dem Löwen auf dem Trikot. Der 52-Jährige habe einen Vertrag für zwei Jahre mit der Option auf Verlängerung unterzeichnet, teilte der nationale Fußballverband FACR in Prag mit. Der frühere Profispieler folgt auf Miroslav Koubek, der nach dem frühen Vorrunden-Aus der Tschechen bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada zurückgetreten war.

«Ich bin froh, dass ich hier sein darf – und außerordentlich motiviert», sagte Denia. Als einen seiner Assistenten bringt er den Ex-Fußballprofi Pablo Amo mit. Seinen Start wird er bei den Spielen in der UEFA Nations League gegen Kroatien und England im September haben.

Denia – mit vollem Namen Santiago Denia Sánchez – hatte Spanien 2024 in Paris zu Olympiagold geführt. Zuletzt trainierte er den katarischen Verein Al-Shahania SC. In seiner Zeit als Verteidiger spielte er für Albacete Balompié und Atlético Madrid. Zweimal stand er in den Jahren 1997 und 1998 für die spanische Nationalmannschaft auf dem Feld.

Experte begrüßt Entscheidung

«Ich glaube, dass unser Fußball etwas spanisches Blut gebrauchen kann», sagte der Fußballexperte und ehemalige Trainer Ivan Kopecky der Agentur CTK. Das Spiel des frischen Weltmeisters Spanien sei kreativ und selbstbewusst. Das fehle den jungen heimischen Talenten. Der 80 Jahre alte Kopecky war unter anderem U21-Nationaltrainer.