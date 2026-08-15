Fußball
Spaniens WM-Finalheld Torres wechselt zu Paris Saint-Germain
Ferran Torres
Wechselt von Barcelona nach Paris: Ferran Torres. (Archivbild)
Julio Cortez. DPA

Ferran Torres unterschreibt einen Vertrag bis 2031 bei PSG und trifft dort auf Trainer Luis Enrique. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme 50 Millionen Euro.

Lesezeit 1 Minute

Paris (dpa) – Paris Saint-Germain hat den spanischen WM-Finalhelden Ferran Torres verpflichtet. Der 26-Jährige verlässt den von Ex-Bundestrainer Hansi Flick trainierten FC Barcelona und wechselt in die französische Hauptstadt. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2031. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme 50 Millionen Euro betragen.

«Ich freue mich sehr, ein neues Abenteuer bei einem so ambitionierten Verein wie Paris Saint-Germain zu beginnen», sagte Torres, der bei PSG unter seinem Landsmann Luis Enrique trainieren wird. Der spanische Coach war es auch, der Torres 2020 sein Länderspiel-Debüt ermöglichte. Bei der WM in den USA, Kanada und Mexiko traf der Offensivspieler zum entscheidenden 1:0 in der Verlängerung gegen Argentinien und verhalf seinem Heimatland damit zum zweiten WM-Titel.

© dpa-infocom, dpa:260815-930-533939/1

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