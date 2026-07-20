König Felipe VI. empfängt die spanische Fußball-Auswahl im Palast, bevor die Mannschaft mit dem Bus durch Madrid zieht – am Cibeles-Platz wartet eine große WM-Feier.

Madrid (dpa) – Nach ihrer Rückkehr aus den USA sind Spaniens Fußball-Weltmeister von König Felipe VI. empfangen worden. «Ihr seid müde – aber was für eine wunderbare Müdigkeit. Herzlichen Glückwunsch», sagte der Monarch im königlichen Palacio Real in Madrid. Der König gratulierte der «selección» zu einem «epischen» Triumph nach einer wahren «Odyssee» und würdigte die Qualitäten einer «legendären und historischen Mannschaft».

«Es gibt noch viel zu feiern. Genießt jeden Kuss, jede Geste der Anerkennung, denn ihr habt sie euch verdient», fügte der König hinzu. Er dankte der Mannschaft im Namen aller Spanier und erinnerte daran, dass Spanien nun sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen amtierender Fußball-Weltmeister sei.

Felipe war mit seiner Frau, Königin Letizia, und den Töchtern, der Prinzessin von Asturien Leonor und Infantin Sofía, am Vortag zum Endspiel nach East Rutherford gereist. Bei der Siegerehrung nahm der sonst manchmal etwas steif wirkende Monarch Spieler in den Arm und hielt den WM-Pokal freudestrahlend in den Händen.

Große Party am Cibeles-Platz

Auf der Plattform X gratulierte das Königshaus der Nationalelf. «Das Königspaar, die Prinzessin von Asturien und die Infantin Sofía gratulieren der

@SEFutbol (Nationalmannschaft) zum Gewinn der Weltmeisterschaft. Ein Triumph, der für immer in die Geschichte des spanischen Sports eingehen wird. Herzlichen Glückwunsch!»

Nach dem protokollarischen Empfang im Königspalast stand für die Mannschaft um Kapitän Rodri noch ein Höflichkeitsbesuch bei Regierungschef Pedro Sánchez an, bevor sie sich im offenen Bus auf eine triumphale Tour im offenen Bus durch die Hauptstadt begibt. Am Abend wurden dann bis zu einer Million Menschen am zentralen Cibeles-Platz zur großen WM-Feier erwartet.