England fügt Welt- und Europameister Spanien nach 43 Spielen wieder eine Niederlage zu. Das 3:2 in Madrid ist für Thomas Tuchel ein Statement-Sieg. Wie fallen die Reaktionen in Spanien aus?

Madrid (dpa) - Nach dem Coup von Thomas Tuchels Engländern in Madrid feierten die Medien auf der Insel einen Sieg für die Ewigkeit. In Spanien reagierte die Presse nach dem Ende der irren Siegesserie des Welt- und Europameisters ohne Hysterie.

«Irgendwann musste es ja so weit kommen. Und es geschah im Metropolitano-Stadion gegen eine englische Nationalmannschaft, die das schaffte, was seit mehr als zweieinhalb Jahren niemandem mehr gelungen war», schrieb «Marca» ziemlich ungerührt. Schließlich hatte sich angeblich etwas angebahnt.

43 Spiele ohne Niederlage

«Das Spiel roch schon seit den frühen Morgenstunden nach einer Falle. England wollte Revanche, und Spanien wollte das Jahr mit einer großen Party im Metropolitano ausklingen lassen. Und man hatte das Gefühl, dass man irgendwann einmal verlieren musste. Denn 43 Spiele in Folge ohne Niederlage sind für jede Mannschaft zu viel. Egal in welcher Sportart», meinte die Sporttageszeitung aus Spanien weiter.

Die von Tuchel trainierten Engländer hatten am Sonntag in der Nations League nach einer nervenaufreibenden Schlussphase Spanien spektakulär mit 3:2 (1:0) bezwungen. Der frühere Coach von Borussia Dortmund und des FC Bayern München sah eine «rundum gelungene Leistung» und «die bislang beste», seit er im März 2025 die englische Nationalmannschaft übernommen hatte. Dabei hatte England etwa erst Anfang Oktober mit 7:0 in Kroatien gewonnen.

Erst Perfektion, dann Chaos

Die Spanier hatten zuletzt im März 2024 ein Spiel verloren (0:1 gegen Kolumbien) - und während der Siegesserie auch England zwei empfindliche Niederlagen beigebracht, allen voran im EM-Finale 2024. «60 Minuten Perfektion, 30 Minuten Chaos – ein englischer Sieg für die Ewigkeit», schrieb die BBC.

In Madrid spielten die «Three Lions» von Beginn an selbstbewusst, setzten Spanien tief in deren eigener Hälfte unter Druck und hatten die besseren Chancen. Durch Treffer von Harry Kane, Ezri Konsa und Ben White führte England nach einer Stunde mit 3:0 und hatte laut Tuchel alles im Griff. «Der Elfmeter und die Rote Karte änderten alles», sagte der 53-Jährige über die Aktion, die das Spiel kippen ließ.

Nach einem Ballverlust von Jarell Quansah stoppte Elliot Anderson Spaniens Lamine Yamal per Notbremse im eigenen Strafraum. Anderson sah die Rote Karte, Mikel Oyarzabal verwandelte den Foulelfmeter. Fortan drückte nur noch Spanien, angeführt vom eingewechselten Spielmacher Pedri und dem nun angestachelten Yamal, der den Treffer von Nico Williams vorbereitete.

«Sie waren uns körperlich ganz klar überlegen. Sie haben auf das Eins-gegen-Eins gesetzt, und das hat uns sehr zu schaffen gemacht. Wir haben es versucht, aber sie waren einfach besser als wir. Ob man will oder nicht, daraus kann man lernen», meinte Spaniens Torwart Unai Simón. «Es ist gut, dass das gerade jetzt passiert. Wir müssen daraus lernen und die Fehler bis März beheben.»

Megaserie als Maßstab

Tuchel opferte in der Schlussviertelstunde seine beiden Starspieler Kane und Jude Bellingham, um die Defensive zu stärken. Judes Bruder Jobe Bellingham kam nicht zum Einsatz - es wird damit noch dauern, bis das 22. Brüderpaar für England gemeinsam auf dem Platz stehen wird.

Im Gegensatz zur viel kritisierten Niederlage im WM-Halbfinale gegen Argentinien (1:2) überstand Tuchels Team diesmal die Schlussphase - dank auch einiger starker Paraden von Torhüter James Trafford. Damit revanchierte sich England auch für die 2:3-Heimniederlage zum Auftakt der Nations League gegen Spanien und geht nun als Gruppensieger ins Viertelfinale. «Spanien beendet seine historische Serie mit Würde», befand «Mundo Deportivo» dennoch. Und «Marca» schrieb: «Die Unbesiegbarkeit ist vorbei, doch es bleibt ein Rekord, der noch lange Zeit der Maßstab für die großen Nationalmannschaften der Welt sein wird.»