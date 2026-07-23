Robert Lewandowski tritt erstmals für seinen neuen Arbeitgeber Chicago Fire an. Thomas Müller wird für Vancouver nicht eingesetzt. Ein früherer französischer Nationalspieler trifft beim Debüt.

Miami (dpa) – Robert Lewandowski hat bei seinem Debüt in der nordamerikanischen MLS mit Chicago Fire gegen Inter Miami verloren. Der 37 Jahre alte frühere Star des FC Bayern München unterlag mit seinem neuen Team 2:3 (1:1). Lewandowski spielte von Beginn an und wurde nach 63 Minuten ausgewechselt. «Im Fußball hat man nie vom ersten Tag an alles im Griff. Man muss weiter daran arbeiten. Man muss Spiele bestreiten, um seine Mitspieler zu verstehen, ihre Spielweise und ihre Laufwege», sagte Lewandowski nach der Partie.

Bei der Niederlage des Polen traf der frühere Liverpool- und Barcelona-Star Luis Suárez für Miami doppelt. Die Mannschaft aus Florida trat drei Tage nach dem WM-Finale ohne Lionel Messi und dessen argentinischen Nationalteamkollegen Rodrigo de Paul an.

Müller spielt nicht, Griezmann trifft

Wie für Lewandowski verlief der Spieltag auch für dessen früheren Bayern-Teamkollegen Thomas Müller nicht wie gewünscht. Der 36-Jährige saß in der Partie seiner Vancouver Whitecaps gegen den FC Cincinnati nur auf der Bank. Vancouver verlor 3:4 (2:3). Marco Reus unterlag mit LA Galaxy 1:3 (0:2) gegen St. Louis.

Ein starkes Debüt für seinen neuen Arbeitgeber gelang Antoine Griezmann. Der ehemalige französische Nationalspieler steuerte ein Tor zum 4:0-Sieg mit Orlando City bei den San José Earthquakes um den früheren deutschen Nationalspieler Timo Werner bei.