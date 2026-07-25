Bei der WM trieb Vozinha den späteren Titelträger zur Verzweiflung und wurde zum Social-Media-Star. Nun steht der Torwart vor einer neuen Aufgabe.

Santiago de Chile (dpa) – 40 Jahre alt, aber noch längst nicht fußballmüde: Kap Verdes WM-Star Vozinha steht vor einem Wechsel nach Chile. Der zuletzt vereinslose Torwart soll zu Colo-Colo in die Hauptstadt Santiago de Chile wechseln. Vozinha werde in den nächsten Tagen nach Chile kommen, dort die obligatorischen Untersuchungen absolvieren und dann im Stadion vorgestellt werden, sagte Vereinspräsident Aníbal Mosa.

Vozinha, der mit vollem Namen Josimar José Évora Dias heißt, hatte bis zum Sommer beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves gespielt. Bei der Weltmeisterschaft trieb er den späteren Titelträger Spanien mit Kap Verde beim 0:0 im ersten Gruppenspiel zur Verzweiflung und wurde zum Social-Media-Star. Vor der WM hatte er weniger als 50.000 Follower auf Instagram. Mittlerweile steht er bei rund 29,5 Millionen.