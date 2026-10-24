Nach sieben Siegen in Folge muss Manchester City bei Aston Villa erstmals wieder eine Niederlage in der Premier League hinnehmen. Ein Ex-Bayern-Spieler trifft doppelt. Meister FC Arsenal kommt näher.

Birmingham (dpa) – Die Siegesserie von Manchester City in der Premier League ist beendet. Der Spitzenreiter der englischen Fußball-Liga verlor bei Aston Villa mit den ehemaligen Bayern-Profis Leon Goretzka und Nicolas Jackson mit 1:2 (1:1), bleibt aber Tabellenführer.

Jackson erzielte beide Treffer für den Gastgeber (6. Minute, 60.). Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Erling Haaland (52.) geschossen. Für City war es nach sieben Siegen in Serie die erste Niederlage, doch der Club bleibt Erster in der Tabelle, obwohl Verfolger Arsenal gewann.

Der Meister besiegte den FC Everton 2:0 (1:0) und liegt punktgleich auf Rang zwei. Für Arsenal trafen Ezri Konsa (7.) und Gabriel (68.) zum Sieg. Der deutsche Nationalspieler Kai Havertz wurde Mitte der zweiten Halbzeit eingewechselt.