Der ehemalige Top-Fußballer, der mit Frankreich Welt- und Europameister wurde, soll das Team aus Westafrika nach dem enttäuschenden WM-Abschneiden zu neuen Erfolgen führen.

Dakar (dpa) – Ex-Fußballstar Patrick Vieira wird neuer Nationaltrainer des Senegal. Der 50-Jährige, der als Spieler mit Frankreich Welt- und Europameister wurde, tritt die Nachfolge von Pape Thiaw an, der nach dem frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale bei den Westafrikanern entlassen wurde.

Für Vieira ist es eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Der frühere Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Arsenal, Inter Mailand und Manchester City spielte, ist in Dakar geboren. Mit acht Jahren kam er nach Frankreich. Für die Équipe Tricolore bestritt er 107 Länderspiele.

Zuletzt arbeitete Vieira als Trainer in Italien beim FC Genua, wo er im November 2025 vorzeitig gehen musste. Zuvor stand er bei Racing Straßburg (2023/24) und Crystal Palace (2021-2023) unter Vertrag.