Domenico Tedesco fällt krankheitsbedingt beim türkischen Erstligisten für ein Spiel aus. Doch die Rückkehr des Trainers soll schon am Wochenende folgen.

Istanbul (dpa) – Der frühere Bundesliga-Trainer Domenico Tedesco muss krankheitsbedingt bei seinem aktuellen Verein Fenerbahce Istanbul für ein Spiel aussetzen. Der 40-Jährige werde zurzeit «wegen einer schweren Infektion behandelt», teilte der türkische Erstligist mit. Daher könnte der Trainer beim heutigen Pokalspiel gegen Gaziantep FK auch nicht dabei sein, hieß es in der Stellungnahme weiter.

Stattdessen werde Co-Trainer Zeki Murat Göle die Verantwortung an der Seitenlinie übernehmen. Tedesco soll aber beim Ligaspiel am kommenden Sonntag gegen Samsunspor wieder als Cheftrainer dabei sein.

Für Tedesco und Fenerbahce läuft es in der türkischen Süper Lig sehr gut. Dort hat der einstige Leipzig- und Schalke-Coach noch kein Spiel verloren, ist hinter Stadtrivale Galatasaray Zweiter. In der Europa League ist Fener aber in der Playoff-Runde an Nottingham Forest gescheitert.