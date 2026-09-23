Viele im niederländischen Fußball trauern mit dem früheren Bondscoach Ronald Koeman um dessen verstorbene Frau. Auch beim deutschen Spiel in Amsterdam wird Bartina Koeman gedacht.

Amsterdam (dpa) – Vor dem Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Amsterdam gegen Gastgeber Niederlande wird es eine Schweigeminute für die verstorbene Frau von Ex-Bondscoach Ronald Koeman geben. Bartina Koeman war in der vergangenen Woche im Alter von 65 Jahren gestorben. Sie litt seit einigen Jahren unter chronischem Brustkrebs.

Wegen der heutigen Beerdigung hatte das Oranje-Team bereits die Vorbereitung auf die Nations-League-Partie an diesem Donnerstag (20.45 UhR/RTL) angepasst. So fand die Pressekonferenz mit dem neuen Bondscoach Xavi und Kapitän Virgil van Dijk bereits am Vormittag statt, um den langjährigen Mitarbeitern von Koeman die Chance zu geben, an der Trauerfeier teilzunehmen.

«Es ging alles so schnell. Sie war eine wundervolle Frau und eine Kämpferin», sagte van Dijk über Bartina Koeman. Koeman war nach der schwachen WM mit dem Zwischenrunden-Aus gegen Marokko als Nationaltrainer der Niederlande zurückgetreten, auch um mehr Zeit für seine kranke Frau zu haben.