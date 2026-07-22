Tragödie in der Familie des türkischen Nationaltrainers Vincenzo Montella: Der Italiener verliert seine Schwester, die nach einem Unfall im Krankenhaus stirbt.

Neapel (dpa) – Der türkische Nationaltrainer Vincenzo Montella trauert um seine Schwester Caterina. Sie starb infolge eines nicht näher präzisierten häuslichen Unfalls in einem Krankenhaus, wie der türkische Verband mitteilte. Die Ärzte hatten laut Mitteilung tagelang um ihr Leben gekämpft. Die Trauerfeier findet bereits am (heutigen) Mittwoch (16.30 Uhr) in Neapel statt, wie der Verband informierte.

«Als türkischer Fußball-Verband möchten wir der Familie und den Angehörigen der verstorbenen Montella, insbesondere unserem A-Nationalmanns-Technikdirektor Vincenzo Montella, unser herzliches Beileid aussprechen», schrieb der Verband zu dem Post auf der Plattform X.

Italiener Montella seit 2023 Auswahlcoach der Türkei

Der 52 Jahre alte Ex-Profi hat das Amt des Nationaltrainers im September 2023 übernommen und die stolze Fußball-Nation zur EM 2024 und zur WM 2026 geführt. Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko schied die türkische Mannschaft um Real-Madrid-Star Arda Güler bereits in der Vorrunde aus. Montellas Vertrag gilt bis zur EM im Sommer 2028. Als Spieler trug er 20 Mal das Trikot der Squadra Azzurra. Montella erzielte dabei drei Tore.