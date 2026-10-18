Düsseldorf (dpa) – Fußball-Drittligist Fortuna Düsseldorf hat sich von Trainer Alexander Ende getrennt. Bis auf weiteres soll der langjährige Fortuna-Profi Jens Langeneke den Zweitliga-Absteiger betreuen. Das teilte die Fortuna einen Tag nach dem 1:3 gegen den 1. FC Saarbrücken mit. «Wir sind nach eingehender Analyse zu der Überzeugung gelangt, dass wir jetzt einen neuen Impuls setzen müssen», sagte Sportvorstand Samir Arabi.

Nach drei Pflichtspielniederlagen zum Saisonstart hatte sich die Fortuna zuletzt etwas stabilisiert, steckt nach zehn Spieltagen und vier Niederlagen in der Liga aber noch im Mittelfeld fest. Am Samstag verpasste es die Fortuna, zur Spitzengruppe der Liga aufzuschließen. Ende reagierte enttäuscht.

Enttäuschung bei Ende

«Ich respektiere die Entscheidung des Vereins, bedauere sie aber auch gleichzeitig. Ich hatte den festen Glauben, dass die Arbeit und die Entwicklung der letzten Wochen uns zum gemeinsamen Ziel geführt hätten», sagte der 47-Jährige, der in der Schlussphase der vergangenen Saison zur Fortuna gekommen war, den Abstieg aber nicht mehr verhindern konnte.

Langeneke war 2006 als Spieler nach Düsseldorf gekommen und stieg mit der Fortuna von der 3. Liga bis in die Bundesliga auf. Seit 2015 war er im Nachwuchsbereich des Vereins als Trainer tätig und betreute zuletzt das Oberliga-Team der Fortuna. Am kommenden Samstag müssen die Düsseldorfer bei Hansa Rostock antreten.