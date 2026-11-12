Er hat sich Zeit gelassen nach dem verlorenen WM-Finale. Nun steht fest: Lionel Scaloni ist bereit, die argentinische Nationalmannschaft für vier weitere Jahre zu betreuen.

Ezeiza (dpa) – Lionel Scaloni bleibt weitere vier Jahre Trainer der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft. «Wir werden die Verlängerung des Vertrags des Trainerstabs um Lionel Scaloni für den Zeitraum 2027 bis 2030 offiziell bekanntgeben», sagte der argentinische Fußballverbandschef Claudio Tapia bei einer Pressekonferenz. Es sei «ein ganz besonderer Tag». Der bisherige Kontrakt des 48-Jährigen läuft zum Ende dieses Jahres aus.

Ein mit den Tränen kämpfender Scaloni bestätigte die Ankündigung: «Ich bin glücklich.» Und weiter: «Das ist es, was wir uns alle von Anfang an gewünscht haben.» Sein Trainerstab und er seien «genauso voller Vorfreude und Tatendrang wie am ersten Tag». Die Tätigkeit als Trainer fülle ihn aus.

Der Erfolgscoach, der die Albiceleste 2022 zur Weltmeisterschaft geführt hatte, erwähnte, dass er die Entscheidung getroffen habe trotz der schwierigen Phase, die seine Familie gerade durchmache. Ende Oktober war Scalonis Mutter gestorben.

Scaloni kann Rekordtrainer werden

Tapia führte aus, dass Scaloni Rekord-WM-Trainer der Argentinier werden könne, wenn er die Mannschaft wie geplant bei der Weltmeisterschaft 2030 betreue. Bislang bringt Scaloni es wie Juan Carlos Lorenzo (1962 und 1966), César Luis Menotti (1978 und 1982) und Carlos Bilardo (1986 und 1990) auf zwei WM-Turniere als Cheftrainer.

Scaloni hatte die Nationalmannschaft 2018 nach dem frühen Aus bei der WM in Russland übernommen. Ihm gelang es, eine starke Truppe um Lionel Messi zu formen, die 2022 in Katar Weltmeister und 2026 in den USA Vizeweltmeister wurde. Hinzu kommen zwei Titel bei der Copa América (2021 und 2024).

Nun besteht die große Herausforderung für Scaloni, den Umbruch nach dem Rücktritt des Superstars vor gut einem Monat zu gestalten. Das erste Spiel der Nach-Messi-Zeit findet in der Nacht von Freitag auf Samstag (0 Uhr MEZ) statt, wenn die Albiceleste im Stadion La Bombonera in Buenos Aires zum Testspiel Uruguay empfängt.

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