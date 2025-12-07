Salah zofft sich mit Liverpool: «Versprechen nicht gehalten»

Liverpool (dpa) – Der zuletzt verschmähte Stürmerstar Mohamed Salah hat beim FC Liverpool einen Streit angezettelt und seinen Abgang angedeutet. «Jemand will, dass ich die ganze Schuld auf mich nehme. Der Verein hat mir im Sommer viel versprochen. Jetzt sitze ich auf der Bank, also kann ich sagen, dass sie dieses Versprechen nicht gehalten haben», sagte der 33 Jahre alte Ägypter. Salah stand beim 3:3 der krisengebeutelten Reds in der Premier League bei Leeds United zum dritten Mal hintereinander nicht in der Startelf und wurde auch nicht eingewechselt.

«Ich hatte eine gute Beziehung zum Trainer. Ganz plötzlich haben wir jetzt aber gar keine Beziehung mehr. Und ich weiß nicht warum. Scheinbar will mich jemand nicht mehr im Club haben», klagte der Champions-League-Sieger von 2019 über Liverpools niederländischen Chefcoach Arne Slot.

«Ich glaube nicht, dass ich das Problem bin»

Salahs Vertrag läuft zwar noch bis 2027, nach Medienberichten ist aber Saudi-Arabiens Spitzenclub Al-Hilal an seiner Verpflichtung interessiert. Der vielfach ausgezeichnete Flügelstürmer kündigte für das nächste Heimspiel am Samstag vielsagend an: «Ich habe meine Eltern angerufen und ihnen gesagt, sie sollen zum Spiel gegen Brighton kommen. Es ist egal, ob ich spiele oder nicht. Ich werde es genießen. Ich werde einfach in Anfield sein und mich vor dem Afrika-Cup von den Fans verabschieden, weil ich nicht weiß, was dann passieren wird.»

Salah spielt schon seit 2017 und bis 2024 unter Jürgen Klopp in Liverpool. Die Situation sei «nicht akzeptabel» für ihn, er fühle sich, als habe man ihn «unter den Bus geworfen. Ich glaube nicht, dass ich das Problem bin. Ich habe so viel für den Club getan.» Salah verwies auch auf die vergangene Meistersaison, als er mit 29 Treffer Torschützenkönig wurde.