In Liverpool stürmte der ägyptische Fußball-Star viele Jahre unter Jürgen Klopp. Nach seinem Wechsel in die Türkei bekommt er wieder einen deutschen Trainer.

Trabzon (dpa) – Der ägyptische Stürmerstar Mohamed Salah bekommt beim türkischen Spitzenclub Trabzonspor einen deutschen Trainer. Der frühere Bochumer Aufstiegscoach Thomas Reis unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag, wie der Club mitteilte. Reis, der beim bulgarischen Verein Ludogorets Rasgrad unter Vertrag stand, tritt die Nachfolge von Fatih Tekke an. Dieser war nach dem Scheitern in der Europa-League-Qualifikation zurückgetreten.

Reis freut sich bereits auf Salah. «Mit einem Spieler seines Kalibers zusammenzuarbeiten, ist wohl eines der schönsten Dinge, die einem Trainer widerfahren können», sagte der 52-Jährige, betonte aber auch: «Um Spiele zu gewinnen, brauchen wir nicht nur Salah, sondern die gesamte Mannschaft. Wir brauchen alle elf Spieler, die hart arbeiten.» Der langjährige Liverpool-Star Salah war im Sommer an die Schwarzmeerküste gewechselt und hatte ebenfalls einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Platz drei mit Samsunspor

Reis ist der türkische Fußball bestens bekannt. 2024 übernahm er Samsunspor und führte den Verein sensationell auf den dritten Platz und in die Europa League. Im Februar dieses Jahres musste der Coach aber gehen, nachdem der Club ins Mittelfeld abgerutscht war.

«Ich war bereits in der Süper Lig tätig, ich bin hier kein Neuling. Ich kenne das Umfeld und weiß, wie intensiv die Spiele hier sind. Ich kenne die Qualität der Mannschaften und der Spieler. Daher werde ich keine Wochen benötigen, um bereit zu sein», betonte Reis, der von 2022 bis 2023 auch Schalke 04 betreut hatte. Den Abstieg der Königsblauen hatte er damals nicht verhindern können.

Trabzon liegt aktuell auf dem neunten Platz der SüperLig. Der Rückstand zur Spitze beträgt bereits sechs Punkte. In der Conference League bekommt es der Verein in der Gruppenphase unter anderem mit dem Bundesligisten SC Freiburg zu tun.