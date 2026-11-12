Es ist die Entscheidung von Jesús Owono, ob und wann er wieder im Tor stehen wird. Das betont der Trainer des Profis, der in den tödlichen Zusammenprall verwickelt war, bei dem Jesús de Miguel starb.

Andorra (dpa) – Torwart Jesús Owono, nach dessen schwerem Foul der spanische Fußballer Jesús de Miguel gestorben war, soll über eine Rückkehr in die Mannschaft des FC Andorra selbst entscheiden können. Das sagte Trainer Carles Manso bei einer Pressekonferenz vor dem spanischen Zweitligaspiel an diesem Samstag bei UD Almería.

«Wir werden ihm den Freiraum geben, ganz frei zu entscheiden, ob und wann er zurückkehren möchte», sagte Manso: «Er kann diese Entscheidung treffen, wann immer er den richtigen Zeitpunkt dafür sieht und sich wirklich dazu bereit fühlt.» Spanischen Medienberichten zufolge dementierte Manso, dass der 25 Jahre alte Owono über einen Rücktritt nachdenken soll.

Jesús de Miguel, Angreifer von CD Teneriffa hatte den Zusammenprall, als Owono weit aus seinem Tor geeilt war, nicht überlebt. Er hatte einen Herzstillstand erlitten und war tags darauf in einem Krankenhaus mit nur 30 Jahren gestorben.

Trainer redet über emotionalen Zustand des Torwarts

Gegen Owono nahm die Mordkommission der spanischen Polizei Ermittlungen auf, der Nachrichtenagentur AP zufolge wegen möglichen fahrlässigen Totschlags. Laut spanischen Medien geht aber Teneriffas Oberstaatsanwalt José Luis Sánchez-Jáuregui davon aus, dass ein Strafverfahren wegen des Spielgeschehens sehr unwahrscheinlich ist. Owono droht auf jeden Fall eine lange Sperre durch den spanischen Fußballverband RFEF.

«Er ist zutiefst betroffen von der Situation», sagte Manso über den Keeper aus Äquatorialguinea. Owono stehe vor einer sehr komplexen Herausforderung, «und wir müssen seinen persönlichen Prozess und seine Privatsphäre respektieren. Er durchlebt wahrscheinlich eine der schwierigsten Phasen seines Lebens. Unsere Aufgabe ist es einfach, ihm zur Seite zu stehen und ihm so viel Unterstützung wie möglich zu bieten.»

Derzeit sei Owono bei seiner Familie, seinen Freunden und seiner Partnerin. «Sie werden ihm helfen, diese traurige Situation so gut wie möglich zu bewältigen», sagte Andorras Coach. Der Keeper selbst hatte sich zuletzt auf sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. «Es fällt mir schwer, Worte zu finden, und es ist für mich sehr schwierig, das Geschehene überhaupt zu begreifen. Der Verlust von Jesús schmerzt mich unendlich», hatte er geschrieben.

Wie die Zeitung «Marca» berichtet, befindet sich der Torwart in der Obhut von Psychologen und Ärzten des Vereins. Owono habe erneut den Verein von der Insel Teneriffa darum gebeten, ein Treffen mit der Familie von Jesús de Miguel zu organisieren, um ihnen persönlich sein Beileid auszusprechen. Der Club soll demzufolge jedoch um mehr Zeit gebeten haben, um die Trauer der Familie zu respektieren.