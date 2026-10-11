Vinicius Junior sorgt erneut für Diskussionen: Nach einem Platzverweis wegen einer unsportlichen Aktion entschuldigt sich der Real-Stürmer öffentlich. Seinen Gegenspieler lässt er dabei unerwähnt.

Madrid (dpa) – Real Madrids Stürmerstar Vinicius Junior hat nach der Roten Karte für das Ziehen an den Haaren von Villarreal-Spieler Nathan Saliba öffentlich um Verzeihung gebeten. «Entschuldigung an meine Mannschaft und meine Fans», schrieb der 26-jährige Brasilianer bei Instagram. Den Gegenspieler erwähnte er in seinem Post jedoch nicht. Die Königlichen hatten das Spiel in der spanischen Liga am Samstagabend mit 1:0 gegen FC Villarreal gewonnen.

In der 72. Minute feierte der eingewechselte Brasilianer mit den Teamkollegen seinen Treffer zum vermeintlichen 2:0, als das Schiedsrichter-Team die vorausgegangene Szene überprüfte und das Tor aberkannte. Vinicius hatte Saliba während eines Sprints über das Spielfeld kräftig an den Haaren gezogen und erhielt dafür dann den Platzverweis. Madrid rettete das 1:0 trotz Unterzahl über die Zeit. Das entscheidende Tor schoss der Ex-Leipziger Yan Diomande (63.), der erst im Sommer von RB nach Madrid gewechselt war.

Real-Star polarisiert

Es ist nicht das erste Mal, dass Vinicius im Fokus steht. Immer wieder attackiert er Gegenspieler verbal und eckt mit provokanten Jubelgesten an. In spanischen Stadien wird er auch oft beschimpft und beleidigt. Im Vorjahr waren mehrere Fans wegen rassistischer Beleidigungen des Offensivstars verurteilt worden, auch zu Haftstrafen auf Bewährung. Im Februar dieses Jahres soll der Benfica-Spieler Gianluca Prestianni Vinicius in einem Champions-League-Spiel rassistisch beleidigt haben. Anschließend wurde der Argentinier gesperrt.