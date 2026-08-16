Riad (dpa) – Die Karriere von Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo neigt sich offenbar dem Ende entgegen. «Das ist wahrscheinlich mein letztes Jahr im Fußball, und ich möchte ein spektakuläres Vermächtnis hinterlassen», sagte der Portugiese in einem «Vogue»-Interview.

Bereits während der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hatte er erklärt, dass es seine letzte WM sein werde. Die EM 2028 findet in Großbritannien und Irland statt, die WM zwei Jahre später auch in Portugal, Spanien und Marokko.

Vertrag endet 2027

Derzeit steht der fünfmalige Weltfußballer beim saudischen Club Al-Nassr unter Vertrag, sein Kontrakt läuft 2027 aus.

«Ich habe meine gesamte Zukunft bereits durchgeplant. Ich habe so viele Dinge, mit denen ich mich beschäftige, sodass es schwerfällt, nur eines davon zu nennen. Da der Fußball eine große Lücke hinterlassen wird, ist es wichtig, die Zeit auf unterschiedliche Weise rumzubringen», sagte der 41-Jährige, der erst kürzlich geheiratet hatte. Zu seinen Plänen nach dem Karriereende erklärte Ronaldo: «Mehr Spaß haben, mehr reisen, Padel schauen und spielen.»