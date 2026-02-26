Almería (dpa) – Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich beim spanischen Zweitligisten UD Almería eingekauft. Der Portugiese sicherte sich über seine Firma CR7 Sports Investments 25 Prozent der Anteile an dem Club, wie Almería mitteilte. «Seit langem ist es mein Ziel, über den Platz hinaus einen Beitrag zum Fußball zu leisten. UD Almería ist ein Verein mit einer soliden Basis und klarem Wachstumspotenzial», wurde der 41-Jährige zitiert.

Mehrheitsanteilseigner und Präsident des Clubs ist Mohamed Al Khereiji aus Saudi-Arabien. Ronaldo spielt seit 2023 in der saudischen Liga für Al Nassr. Lange Jahre war der mehrfache Weltfußballer erfolgreich bei Real Madrid. Almería peilt den Aufstieg in La Liga an und liegt aktuell auf Rang drei.