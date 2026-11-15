Nach mehr als zehn Jahren
Ronaldinho gibt Comeback als Profi-Fußballer in Italien
Ronaldinho beim FC Ravenna vorgestellt
Im August präsentierte Ronaldinho bereits sein neues Ravenna-Trikot mit der Nummer 10. (Archivbild)
Massimo Paolone. DPA

Er steht wieder auf dem Platz: Der inzwischen 46 Jahre alte Ronaldinho ist in der dritten italienischen Liga zurück am Ball.

Lesezeit 1 Minute

Ravenna (dpa) – Der zweimalige Weltfußballer Ronaldinho ist nach mehr als zehn Jahren zurück im Profi-Fußball. Der 46 Jahre alte Brasilianer lief für den italienischen Drittligisten Ravenna FC im Derby gegen den Forli FC auf, wie unter anderem auf der Instagram-Seite seines Vereins zu sehen war. Der Ausnahmekönner früherer Jahre trug dabei das Trikot mit der Nummer 10.

Ronaldinho und der Traditionsclub aus Italien hatten im Juni überraschend bekanntgegeben, dass der Brasilianer sich dem Serie-C-Club anschließt. Davor absolvierte er zuletzt 2015 ein Profi-Fußballspiel, damals für Fluminense Rio de Janeiro. Etwas mehr als zwei Jahre später beendete er dann auch ganz offiziell seine Karriere.

© dpa-infocom, dpa:261115-930-999620/1

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